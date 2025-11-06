Tos convulsa: piden reforzar la vacunación en la Provincia
El brote de tos convulsa expone la urgencia de completar esquemas de inmunización en la infancia.
La provincia de Buenos Aires confirmó en su Boletín Epidemiológico que en las últimas semanas se registraron cinco muertes por tos convulsa, una enfermedad bacteriana altamente contagiosa e inmunoprevenible que afecta el tracto respiratorio.
“Aunque la letalidad general del Coqueluche, tos convulsa o pertussis, es baja (0,2%-0,3%), se concentra casi exclusivamente en lactantes menores de 1 año, llegando a 1-3% en menores de 2 meses”, determinaron en el documento.
La principal medida de prevención es la vacunación. Por eso es tan importante completar los esquemas de inmunización que comprende un esquema de 4 dosis de vacuna quíntuple durante la primera infancia a los 2, 4, 6 meses (esquema primario) y a los 18 meses (1° refuerzo), una dosis de vacuna triple bacteriana celular a los 5 años (2º refuerzo), y una dosis de vacuna triple bacteriana acelular (DTPa) a los 11 años. Además, se indica una dosis de vacuna triple bacteriana acelular (DTPa) en cada embarazo y para el personal de salud que asiste a menores de 12 meses.