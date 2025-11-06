Llega otra edición de Noche de las Librerías Platenses

Los libros volverán a ser protagonistas en lo que será sin dudas una noche mágica. Con descuentos y un gran cronograma de actividades, el próximo viernes 7 de noviembre desde las 17 se celebrará en la región la quinta edición de la Noche de las Librerías Platenses.

“Las librerías independientes de la ciudad te esperan para compartir todo tipo de actividades: charlas, lecturas, música, ofertas imperdibles, sorteos y más”, detallaron los organizadores, que desde las redes sociales convocaron a toda la comunidad a recorrer los diferentes espacios independientes de la ciudad.

La actividad contará con presentaciones de libros, lecturas en vivo, artistas invitados, música en vivo, promociones, comida, talleres para todas las edades, conversatorios, exposiciones fotográficas, entre otras iniciativas.

Una de las grandes atracciones para los amantes de la lectura será el sorteo especial por $750.000 en órdenes de compra. Por cada libro adquirido, los visitantes recibirán un número para participar.

El primer premio otorgará 25 órdenes de $20.000, mientras que el segundo entregará 25 órdenes de $10.000. “Un libro es una chance: mientras más libros compres, más oportunidades tenés de ganar”, anticiparon.

El cronograma completo puede consultarse en las redes sociales de las librerías participantes. Participarán del gran evento Atenea, Big Sur Libros, City Bell Libros, Crumb, Cuarto Propio, Glosa Libros, De la Campana, La Libroteca, La Normal Libros, La Templanza Tienda, Libros de Ninguna Parte, Libros que Van, Libros Lenzi, Libros Villa Elisa, Malisia, Mascaró, Monte Fuji, Pacomiro Libros, Palabras Sin Prisa, Patio Interno, Rayuela, Viva el Libro, Yuna Libros y Zaguán Libros & Café.

“Revisá el mapa, consultá las propuestas y armá tu propio recorrido. Libros, te aseguramos, no van a faltar”, recomendaron quienes están a cargo de esta nueva propuesta cultural que cada vez pisa con más fuerza en la ciudad.