Logran producir un pigmento inspirado en el camuflaje de los pulpos

El camuflaje de los pulpos es una de las habilidades más estudiadas del reino animal. Ahora inspiró a científicos para llevar adelante un avance en biotecnología que podría transformar la producción de materiales sostenibles. Los autores son investigadores de la Institución Scripps de Oceanografía en la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos.

Lograron desarrollar un método para fabricar grandes cantidades de xantomatina, el pigmento natural responsable del mimetismo de animales cefalópodos como los pulpos. Para hacerlo, emplearon bacterias modificadas, según detallaron en su estudio en la revista Nature Biotechnology. Los resultados representan la posibilidad de poner en marcha una alternativa eficiente y ecológica frente a los procesos tradicionales, según los expertos.

La xantomatina permite a pulpos, calamares y sepias modificar el color de su piel para confundirse con el entorno, una estrategia de supervivencia que ha fascinado tanto a la ciencia como a sectores industriales. Además de su función en los cefalópodos, este pigmento se encuentra en insectos, donde aporta los tonos anaranjados y amarillos de las alas de las mariposas monarca y los rojos intensos de libélulas y moscas.