Desfile Entramar: diseño, formación y producción local en un mismo espacio

Este jueves 6 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del desfile Entramar, la tradicional propuesta del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 89 de Mar de Ajó. El encuentro tendrá lugar en el Parador Municipal de San Bernardo (Av. Costanera N° 3000), con actividades desde las 14.00 y un acto central a partir de las 18.00.

Además de la muestra anual de los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria, la jornada contará con un showroom de productoras locales que exhibirán y pondrán a la venta prendas de sus propias marcas textiles.

La iniciativa surge de la articulación entre el Instituto y la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, a cargo de Martín Poustis, que a lo largo del año impulsaron distintas acciones conjuntas, como prácticas de estudiantes en el Polo Textil municipal y capacitaciones en la casa de estudios, entre ellas las de Moldería en Tejido de Punto y Tejido Plano.

“Lo importante de este desfile es que en las prendas se refleja el trabajo transversal de todas las materias que los alumnos cursaron durante el año, incluidas las prácticas que realizaron en el gran Polo Textil que tenemos en La Costa”, explicó Victoria Miguele, licenciada en Diseño Textil e Indumentaria (UBA) y docente de la carrera.

“Es súper motivador para los alumnos la oportunidad de hacer este desfile. Siempre esperan esta instancia para crear sus prendas con su propia impronta y desarrollar prototipos”, agregó.

Entramar se realiza desde 2010 como parte de las prácticas integradoras de la tecnicatura y constituye el cierre del ciclo formativo de los estudiantes de tercer año.

Las inspiraciones de esta edición incluyen la Bauhaus, la moda egipcia, la sastrería, los tejidos a máquina y las técnicas de tela intervenida con resina, entre otras.

Este tipo de experiencias reflejan el trabajo conjunto entre la educación, la producción y el Estado municipal, y forman parte de la apuesta por fortalecer los espacios de aprendizaje y visibilizar la producción local en el Partido de La Costa.