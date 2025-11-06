El Instituto Nº 89 “Dr. René Favaloro” abre la preinscripción a sus carreras a través de SIU Guaraní

El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 89 “Dr. René Favaloro” de Mar de Ajó informa el inicio de las preinscripciones al ciclo lectivo 2026, que este año se realizarán de manera 100% online mediante el sistema provincial SIU Guaraní.

Para consultar las carreras disponibles e iniciar la preinscripción, ingresar a: iniciopba.guarani.abc.gob.ar. En el sitio se encuentra disponible un tutorial paso a paso para realizar la carga de datos y documentación. Quienes requieran asesoramiento o asistencia durante el proceso podrán acercarse a la sede del Instituto Nº 89 “Dr. René Favaloro”, ubicado en Entre Ríos 555, Mar de Ajó, a partir de las 9.00.

Este nuevo mecanismo de ingreso permite inscripciones totalmente remotas, unifica la forma de registrar información académica en toda la provincia y garantiza un proceso claro, seguro y actualizado, jerarquizando el acceso a la educación superior bonaerense.

Calendario de inicio de preinscripciones por carrera

Las preinscripciones estarán disponibles a partir de las 9.00 de la fecha correspondiente a cada carrera.

Tecnicatura Superior en Industrialización Textil e Indumentaria: desde el 06/11/2025

Tecnicatura Superior en Comunicación Social para el Desarrollo Local: desde el 07/11/2025

Profesorado en Educación Inicial: desde el 10/11/2025

Profesorado en Educación Primaria: desde el 12/11/2025

Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos: desde el 17/11/2025

Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo: desde el 19/11/2025

Tecnicatura Superior en Trabajo Social: desde el 25/11/2025

Tecnicatura Superior en Enfermería: desde el 01/12/2025