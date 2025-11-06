Encuentro de Escuelas Especiales y cierre anual del Taller Municipal de Radio en Las Toninas

El viernes 7 de noviembre, de 12 a 15 horas, se realizará en el Laberinto de Las Toninas (Av. 7 y calle 16) el Encuentro de Escuelas Especiales del Partido de La Costa, en el marco del cierre del Taller Municipal de Radio.

La jornada reunirá a estudiantes y docentes de las Escuelas de Educación Especial N° 501, 502 y 503, junto al grupo del Taller de Adultos del Área de Discapacidad, en una propuesta que promueve la integración, la comunicación y la convivencia a través de la radio y la participación colectiva.

Durante el encuentro se transmitirá un programa en vivo por FM Laberinto 100.9 MHz, con la participación de los alumnos y adultos que forman parte del taller. A lo largo de la emisión compartirán entrevistas, reflexiones y experiencias desarrolladas durante el año, en una iniciativa que busca fortalecer la expresión, la autonomía y la voz de cada participante en un espacio de inclusión y aprendizaje compartido.

Además, habrá actividades recreativas, dinámicas grupales y espacios de intercambio, donde los estudiantes podrán disfrutar del recorrido por el laberinto y del entorno natural de este emblemático lugar costero. Será una oportunidad para celebrar el trabajo conjunto entre instituciones, reafirmar la importancia del encuentro y disfrutar de un ámbito abierto a toda la comunidad.

El Encuentro de Escuelas Especiales y cierre del Taller Municipal de Radio refleja el compromiso de la comunidad educativa y del Municipio de La Costa, a través del Área de Discapacidad y la Secretaría de Desarrollo Social y Familia, con la inclusión, la creatividad y la participación social mediante la comunicación.