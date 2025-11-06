EDELAP detectó 48 viviendas que robaban energía en Villa del Plata
El fraude eléctrico es una práctica que pone en peligro la seguridad en la vía pública, perjudica la calidad del servicio eléctrico de los usuarios que abonan sus facturas.
Con el objetivo de detectar y normalizar irregularidades en suministros y conexiones clandestinas, EDELAP realiza operativos contra el fraude eléctrico de manera continúa en toda su área de concesión.
Durante un operativo llevado a cabo en el barrio Villa Del Plata, la empresa detectó 48 viviendas con medidores adulterados y conexiones directas a la red eléctrica de distribución de energía.
Tras la detección del fraude, la Distribuidora labró las correspondientes actas, retiró los posibles peligros existentes y normalizó las instalaciones manipuladas.
Cabe destacar que, una vez detectado el fraude eléctrico, EDELAP está facultada a cobrar con retroactividad la energía consumida, y no registrada con más un recargo del 40%, como así también suspender el suministro a los usuarios involucrados y realizar la denuncia penal correspondiente.
La empresa advierte sobre el carácter delictivo y peligroso de estas maniobras, que deterioran la calidad del servicio brindado y generan condiciones inseguras en la vía pública, con un alto riesgo de accidentes, incendios y electrocuciones.
Reafirma, además, la continuidad de sus acciones para detectar y erradicar estas prácticas, con el objetivo de garantizar un suministro seguro y confiable.
Asimismo, hace un llamado a la comunidad a colaborar denunciando de manera anónima cualquier actividad sospechosa al 0800-222-3335