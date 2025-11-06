EDELAP detectó 48 viviendas que robaban energía en Villa del Plata

Con el objetivo de detectar y normalizar irregularidades en suministros y conexiones clandestinas, EDELAP realiza operativos contra el fraude eléctrico de manera continúa en toda su área de concesión.

Durante un operativo llevado a cabo en el barrio Villa Del Plata, la empresa detectó 48 viviendas con medidores adulterados y conexiones directas a la red eléctrica de distribución de energía.

Tras la detección del fraude, la Distribuidora labró las correspondientes actas, retiró los posibles peligros existentes y normalizó las instalaciones manipuladas.

Cabe destacar que, una vez detectado el fraude eléctrico, EDELAP está facultada a cobrar con retroactividad la energía consumida, y no registrada con más un recargo del 40%, como así también suspender el suministro a los usuarios involucrados y realizar la denuncia penal correspondiente.

La empresa advierte sobre el carácter delictivo y peligroso de estas maniobras, que deterioran la calidad del servicio brindado y generan condiciones inseguras en la vía pública, con un alto riesgo de accidentes, incendios y electrocuciones.

Reafirma, además, la continuidad de sus acciones para detectar y erradicar estas prácticas, con el objetivo de garantizar un suministro seguro y confiable.

Asimismo, hace un llamado a la comunidad a colaborar denunciando de manera anónima cualquier actividad sospechosa al 0800-222-3335