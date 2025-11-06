Mar del Tuyú será sede del 2.º Gran Torneo de Pesca Variada, con importantes premios

Este domingo 9 de noviembre, de 10.00 a 16.00, se realizará en Mar del Tuyú el 2.º Gran Torneo de Pesca Variada a la pieza de mayor peso, un evento que reunirá a pescadores de toda la región con más de 15 millones de pesos en premios.

La competencia es organizada por la Asociación de Pescadores Deportivos “Adictos a la Pesca” del Partido de La Costa, con el acompañamiento del Club Social y Deportivo Mar del Tuyú, y se desarrollará a lo largo de la playa local.

Premios principales:

1.º puesto: $7.500.000

2.º puesto: $2.500.000

3.º puesto: $1.000.000

4.º puesto: $500.000

5.º puesto: $200.000

Del 6.º al 10.º puesto: $100.000 cada uno

Del 11.º al 20.º puesto: artículos de pesca

Premio al chucho de mayor peso: $200.000

Premio al cadete mejor clasificado: $100.000

Además, se realizarán sorteos de anticipadas con importantes premios:

1.º sorteo: $500.000

2.º sorteo: un reel Escualo 505R

Todas las inscripciones incluyen la entrega de un alimento no perecedero, que será donado a una institución local.

Valores de inscripción:

Anticipadas hasta el 7 de noviembre: $50.000

Residentes de Mar del Tuyú: $40.000

A partir del 8 de noviembre: $70.000

Para más información o para realizar inscripciones, comunicarse por WhatsApp al (2246) 55-7771 o al (11) 2448-6508, o bien a través de las redes sociales: Facebook: Adictos a la Pesca, Instagram: @asociacion_adictosalapesca