Mar del Tuyú será sede del 2.º Gran Torneo de Pesca Variada, con importantes premios
El 2.º Torneo de Pesca Variada reparte más de 15 millones y suma acción solidaria local.
Este domingo 9 de noviembre, de 10.00 a 16.00, se realizará en Mar del Tuyú el 2.º Gran Torneo de Pesca Variada a la pieza de mayor peso, un evento que reunirá a pescadores de toda la región con más de 15 millones de pesos en premios.
La competencia es organizada por la Asociación de Pescadores Deportivos “Adictos a la Pesca” del Partido de La Costa, con el acompañamiento del Club Social y Deportivo Mar del Tuyú, y se desarrollará a lo largo de la playa local.
Premios principales:
1.º puesto: $7.500.000
2.º puesto: $2.500.000
3.º puesto: $1.000.000
4.º puesto: $500.000
5.º puesto: $200.000
Del 6.º al 10.º puesto: $100.000 cada uno
Del 11.º al 20.º puesto: artículos de pesca
Premio al chucho de mayor peso: $200.000
Premio al cadete mejor clasificado: $100.000
Además, se realizarán sorteos de anticipadas con importantes premios:
1.º sorteo: $500.000
2.º sorteo: un reel Escualo 505R
Todas las inscripciones incluyen la entrega de un alimento no perecedero, que será donado a una institución local.
Valores de inscripción:
Anticipadas hasta el 7 de noviembre: $50.000
Residentes de Mar del Tuyú: $40.000
A partir del 8 de noviembre: $70.000
Para más información o para realizar inscripciones, comunicarse por WhatsApp al (2246) 55-7771 o al (11) 2448-6508, o bien a través de las redes sociales: Facebook: Adictos a la Pesca, Instagram: @asociacion_adictosalapesca