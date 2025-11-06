Fin de semana de teatro y música en Lo de Juan y Emi

El espacio cultural Lo de Juan y Emi de Santa Teresita presenta dos propuestas imperdibles para este fin de semana, con música, poesía y teatro independiente.

El sábado 8 de noviembre, a las 20.00, se presentará “Bol Eros”, un espectáculo con Mara Rojas en voz y Julio Cortés en guitarra y coros. La obra recorre clásicos de la bolerística mexicana, chilena y cubana, entrelazados con textos de Juan Gelman, María Negro y Eduardo Galeano, en un viaje poético y musical por el amor.La entrada tiene un bono contribución de $6.000, e incluye una copa y algo para compartir al cierre del show.

El domingo 9 de noviembre, también a las 20.00, será el turno de “Adela, todavía estoy acá”, un unipersonal escrito y dirigido por Lorena Velázquez e interpretado por Mirta Azzano. La obra narra la historia de una médica ginecóloga especializada en reproducción asistida que enfrenta el avance del Alzheimer, combinando sensibilidad, humor y reflexión.El espectáculo se presenta bajo modalidad “a la gorra”, con reservas previas.

Ambas funciones se realizarán en Calle 31 N° 737, Santa Teresita.Para reservas e información: (2246) 40-7301 o Instagram @lodejuanyemi.