6 de noviembre: Aniversario del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas

El 6 de noviembre de 1820, el coronel David Jewett izó por primera vez la bandera argentina en las Islas Malvinas, tomando posesión formal del territorio en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La ceremonia, realizada en Puerto Soledad y acompañada por una salva de 21 cañonazos, marcó un hecho fundamental en la afirmación de la soberanía argentina sobre el archipiélago.

Jewett había partido el 20 de enero de 1820 desde Buenos Aires a bordo de la fragata La Heroína, por orden del Director Supremo José Casimiro Rondeau, con la misión de reafirmar la autoridad nacional en el Atlántico Sur.

Cada 6 de noviembre, la Argentina recuerda este acontecimiento como un símbolo histórico más de la voluntad del pueblo argentino del ejercicio de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas.