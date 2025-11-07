El Instituto Municipal de Bellas Artes presenta su muestra anual “Un viaje por las cuatro estaciones”

El Instituto de Educación Superior Municipal de Bellas Artes invita a la comunidad a recorrer su muestra final del ciclo lectivo 2025, titulada “Un viaje por las cuatro estaciones”, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre, de 17.30 a 21.00, en la sede ubicada en Avenida III N° 3751, San Clemente del Tuyú.

La exposición reúne las producciones del año de estudiantes y docentes de las carreras de Artes Visuales y Música, bajo una temática elegida colectivamente que propone un recorrido sensorial y poético por las transformaciones de la naturaleza y las emociones que atraviesan cada estación.

Durante todo el ciclo lectivo se desarrollaron obras y proyectos en diversas disciplinas: performance, dibujo, pintura, escultura, grabado, diseño, producciones audiovisuales, instalaciones y música en vivo, conformando una puesta que integra distintos lenguajes artísticos en un mismo espacio.

Desde la institución destacaron que la muestra representa “el cierre de un año de trabajo intenso, pero también una celebración del arte como espacio de encuentro, aprendizaje y creación colectiva”.

La entrada es libre y gratuita, y la propuesta invita a toda la comunidad a disfrutar de una experiencia artística integral que refleja el talento y la creatividad de la escuela pública de arte de La Costa.