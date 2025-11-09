La NASA confirmó la fecha del máximo acercamiento del cometa 3I/ATLAS a la Tierra

La comunidad científica internacional ya tiene marcada en su calendario una cita ineludible: el viernes 19 de diciembre, el cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más próximo a la Tierra. Según datos difundidos por la NASA, el cuerpo celeste se ubicará a 270 millones de kilómetros, una distancia que, aunque enorme en términos cotidianos, representa el punto mas próximo jamás registrado de este objeto interestelar. La Agencia Espacial precisó que la cifra equivale a 1,8 veces la separación media entre nuestro planeta y el Sol, lo que dimensiona la magnitud del evento.

El 3I/ATLAS es uno de los pocos cometas de origen interestelar detectados hasta ahora, lo que lo convierte en un objeto de estudio privilegiado para los astrónomos. Su trayectoria, que lo lleva a atravesar el sistema solar, ofrece información valiosa sobre la dinámica de cuerpos que provienen de regiones más allá de la influencia directa del Sol.

El acercamiento del 3I/ATLAS no implica riesgos para el planeta, pero sí abre una ventana única para la investigación y la divulgación científica. La fecha promete convertirse en un hito para la astronomía contemporánea, un momento en el que la mirada humana se dirigirá hacia el cielo para seguir el viaje de un visitante que viene de más allá de nuestro sistema solar.