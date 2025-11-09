El primer vuelo de los hermanos Wright pioneros en aviación

El 17 de diciembre de 1903 cerca de Kitty Hawk, Carolina del Norte, Wilbur y Orville Wright, criados en una familia modesta en Dayton, Ohio, llevaron adelante lo que se considera el primer vuelo con un aparato con motor más pesado que el aire, el Wright Flyer. Fue solo frente a cinco testigos y se convirtió en un hito histórico para la aviación mundial.

El gran invento, impulsado por un motor que ellos mismos diseñaron y construyeron, permitió al Flyer alcanzar un vuelo sostenido, durando cincuenta y nueve segundos y recorriendo 269 metros.

Se trató de un avión biplano con estructura arriostrada extremadamente resistente y flexible. Delante de las alas se encontraba un elevador horizontal de doble superficie, y en la parte trasera, un timón vertical de doble superficie.

El motor estaba conectado mediante una transmisión por cadena a dos hélices de empuje contrarrotativas, que giraban a una velocidad media de 348 revoluciones por minuto.

El día 22 de mayo de 1906, los hermanos Wright patentaban, en Estados Unidos, su invento: el aeroplano (US patent No. 821,393). La patente había sido solicitada el 23 de marzo de 1903 para su invención del aeroplano de ala fija.

La pasión de los hermanos por los inventos mecánicos comenzó con la fascinación por los juguetes voladores en su infancia, la gran pasión de ambos. Ese pasatiempo fue la semilla de lo que sería un suceso internacional.

Wilbur nació en Millville, el 16 de abril de 1867, mientras que su hermano menor, Orville, lo hizo el 19 de agosto de 1871, en Dayton.

Gracias a sus grandes habilidades en el manejo de las máquinas, en 1982 fundaron Wright Bicycle Company, una fábrica y taller de reparación de bicicletas, iniciativa que les brindó los medios económicos más para llevar adelante sus experimentos con las máquinas voladoras.

En 1901 inventaron una instalación, conocida en la actualidad con el nombre de “túnel de viento”, en la que podían poner a prueba las características aerodinámicas de las creaciones que más tarde construirían.