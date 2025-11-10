Documentan por primera vez ataque de orcas a crías de tiburón blanco

Por primera vez, científicos documentaron a orcas cazando tiburones blancos en una zona de cría. Utilizaron una técnica para voltearlos boca arriba, inmovilizarlos y extraerles el hígado, lo que sugiere un posible cambio estacional en su dieta.Hasta ahora, las orcas solo habían sido vistas cazando tiburones blancos adultos en Sudáfrica, donde una sola presa era suficiente para alimentar a toda la manada.

Sin embargo, un equipo de investigadores registró en el Golfo de California a un grupo de orcas empleando una técnica especializada para cazar crías de tiburón blanco: los volteaban, los paralizaban y les extraían el hígado para compartirlo entre los miembros del grupo.Según el estudio, publicado en la revista 'Frontiers in Marine Science', estas orcas —apodadas la manada de Moctezuma— podrían estar aprovechando la presencia local de un criadero de tiburones jóvenes, menos experimentados y más fáciles de capturar.

Estas orcas también podrían estar aprovechando los efectos del calentamiento del agua en el Golfo de California, que estaría modificando las zonas de cría de los tiburones, según sospechan los investigadores.