Una piloto platense representó a la ciudad en una competencia internacional

La piloto platense Jenny Dillon participó de Akrofest 2025, una de las competencias de acrobacia aérea más importantes de Estados Unidos, realizada en Borrego Springs, California, y organizada por la International Aerobatic Club (IAC) donde participaron más de 50 pilotos. Tras su participación en Austria, la acróbata argentina volvió a hacerse presente en el ámbito internacional, abriendo nuevos caminos y oportunidades. Vale remarcar, que se trata de la única piloto del país que compite a nivel internacional en este exigente deporte.

Según precisó la propia Jenny Dillon, voló un Super Decathlon, avión que alquiló especialmente para la ocasión, y compitió en la categoría Sportsman, una de las más numerosas y competitivas del evento. “Fue una experiencia muy especial. En este tipo de competencias se ve el enorme desarrollo que tiene la acrobacia en otros países, tanto en infraestructura como en recursos”, indicó. Sumado a todo esto, el evento también fue más que especial para ella, dado que contó con el acompañamiento de su padre, quien viajó junto a ella y la apoyó durante toda la competencia.