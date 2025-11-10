La comunidad de San Carlos festejó el 33° aniversario de la localidad

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó de la celebración del 33° aniversario de San Carlos, un evento con impronta local protagonizado por vecinos, instituciones, comercios y talentos de la zona.

El festejo se realizó en 32 y 134 y contó con un desfile tradicionalista y un acto protocolar del que participaron autoridades e integrantes de clubes, como La Cumbre y San Carlos, escuelas e instituciones.

Como parte del aniversario, se montó un patio gastronómico con platos elaborados en su mayoría por vecinos y vecinas. Además, los comercios de venta de comidas ofrecieron descuentos y hubo empanadas y pastelitos caseros.

Por otro lado, durante toda la tarde se presentaron espectáculos musicales y propuestas culturales para diferentes edades, con shows infantiles, solistas, grupos de folclore, bandas de rock y sets de DJ que hicieron bailar y disfrutar a los presentes.

Asimismo, se le entregó un reconocimiento a Cristian Jiménez Franco, adolescente oriundo de San Carlos y alumno de la Escuela Secundaria N°68 que obtuvo la medalla de plata en la categoría ‘Objeto artístico sub-18’ de los Juegos Bonaerenses.