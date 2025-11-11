La UNLP abrió la inscripción para ingresantes 2026 en sus 17 facultades

La Universidad Nacional de La Plata anunció la apertura del período de inscripción para aspirantes a ingresar a alguna de sus 17 facultades durante el ciclo lectivo 2026. El trámite permanecerá habilitado hasta el 12 de diciembre y deberá realizarse de forma virtual a través de los formularios disponibles en las páginas web de cada Unidad Académica.

Desde la institución informaron que sólo podrán inscribirse quienes aspiren a ingresar a la UNLP de manera exclusiva y en una única carrera. La solicitud de ingreso tendrá carácter de Declaración Jurada, por lo que toda inscripción ya realizada para 2026 en otra universidad nacional o en otra carrera anulará la posibilidad de registrarse en esta Casa de Estudios.

Los interesados deberán completar el formulario en línea y adjuntar la documentación requerida: foto del Documento Nacional de Identidad o pasaporte, una fotografía tipo carnet, y el título o certificado de estudios secundarios completos en formato PDF.

En caso de no haber finalizado el nivel medio, podrá presentarse una constancia provisoria emitida por el establecimiento educativo. Para títulos obtenidos en el exterior, se exigirá la correspondiente legalización, apostillado y traducción oficial al español.

La inscripción tendrá carácter condicional hasta que los aspirantes acrediten la documentación original ante la facultad correspondiente. Además, quienes adeuden materias del nivel secundario deberán aprobarlas antes del 30 de junio de 2026 y entregar la certificación definitiva hasta el 10 de julio. También se deberá presentar la constancia del cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación antes del 28 de agosto.

Por su parte, los estudiantes extranjeros deberán acreditar su residencia en el país antes del 27 de noviembre de 2026. Una vez completado el trámite, cada facultad entregará una copia del plan de estudios vigente de la carrera elegida.

Con esta modalidad digital, la Universidad Nacional de La Plata busca facilitar el proceso de inscripción, promover la inclusión educativa y garantizar un acceso transparente y ordenado para los futuros ingresantes del ciclo 2026.