La Plata celebró la séptima edición del Festival de la Gastronomía Italiana

La séptima edición del Festival de la Gastronomía Italiana se desarrolló con gran éxito durante el fin de semana en el Parque Alberti de La Plata, donde miles de vecinos y visitantes disfrutaron de una amplia propuesta cultural, musical y gastronómica con entrada libre y gratuita.

Organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y distintas entidades del Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, el evento reunió lo mejor de la cocina y las tradiciones del país europeo en una verdadera celebración de los lazos culturales entre Italia y la capital bonaerense.

Durante las dos jornadas, los asistentes pudieron degustar una gran variedad de platos típicos: desde los clásicos panini, focaccia, lasagna y pizza napolitana, hasta porchetta, pastas artesanales, fiambres, y dulces como panettone, cannoli y panna cotta. Además, hubo cerveza artesanal italiana, aperitivos y conservas tradicionales, junto a un sector de artesanías con productos textiles, cerámica y bijouterie inspirados en la cultura itálica.

El encuentro también contó con espectáculos en vivo, música y bailes típicos, y talleres de cocina encabezados por el reconocido chef David “El Tano” Veltri, jurado internacional del Campeonato Mundial de la Pizza y figura destacada en Argentina e Italia.

“El festival logró reunir a familias y amigos que, a lo largo de las dos jornadas, resignificaron la identidad italiana que nos atraviesa como comunidad”, destacó Nicolás Moretti, presidente del Comité Ejecutivo del evento.

La propuesta incluyó además actividades para niños, sorteos y presentaciones artísticas a cargo de Odino Faccia, I Cugnini, el Grupo Alpino y Calle 46 Danza Contemporánea, entre otros. Con esta edición, el festival volvió a consolidarse como un clásico del calendario cultural platense.