Bianco realizó una cruda radiografía de la situación económica

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó su habitual conferencia de prensa de los lunes, donde describió el panorama actual del distrito golpeado por la crisis económica a nivel nacional.

“Estamos viviendo una situación de fuerte recesión económica, de caída de los ingresos, de caída del consumo y de problemas de la gente para llegar a fin de mes. Las familias se terminan endeudando con la tarjeta de crédito, pasan a ser deudores morosos y generan una bola de nieve que ya no saben cómo llevar adelante. Esta situación lamentable se está viviendo en Argentina y obviamente también en nuestra Provincia”, señaló.

En la misma línea, expresó la necesidad de obtener recursos “adicionales” a través de determinados “instrumentos de financiamiento”, y habló de una posible creación de un fondo para los municipios, dentro del proyecto de endeudamiento provincial. En este sentido, confirmó que el Ejecutivo envió una propuesta en la que “un porcentaje de la deuda prevista” se encuentra “atado” a un fondo municipal.

“La Provincia requiere ese endeudamiento para reforzar sus arcas y, a partir de eso, puede destinar una parte a los municipios, como está previsto. Si se establece un fondo fijo, que no está vinculado a ningún tipo de recurso adicional, esos fondos deberían salir de la recaudación propia de la Provincia”, aseguró Bianco.

Asimismo, diferenció esta crisis económica de los periodos anteriores porque se acentúa con “la caída de la coparticipación” y con “los recortes de más de 13 billones de pesos” que llevó adelante el Gobierno nacional.

“Por eso mismo, planteamos que sí se puede formar un fondo para los municipios en la medida en que el Gobierno provincial pueda obtener recursos adicionales, a través de los instrumentos de financiamiento. Eso es lo que está planteado y, ahora, entramos en un marco de negociación”, explicó el funcionario, al mismo tiempo que agregó: “Nosotros seguiremos acompañando a los trabajadores, a los sectores productivos y a los municipios, para que la crisis no se transforme en desesperanza”.

Por otra parte, ante rumores de cambios en el Gabinete en medio de la interna contra La Cámpora, Bianco descartó modificaciones.