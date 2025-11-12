ATE convocó un paro nacional contra la reforma laboral de Milei

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó este martes un paro nacional con movilizaciones en todo el país para el miércoles 19 de noviembre, en rechazo a la reforma laboral que el Ejecutivo de Javier Milei pretende impulsar en diciembre. “No tenemos que esperar letra chica para saber que nos quieren perjudicar”, afirmó el secretario general Rodolfo Aguiar, quien también reclamó la reapertura de paritarias.

Las protestas tendrán como epicentro la Secretaría de Trabajo en CABA, pero se replicarán en distintas provincias desde el mediodía.