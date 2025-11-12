La carne vuelve a liderar la suba de alimentos

Mientras se espera conocer la inflación oficial de octubre (el Indec publicará hoy el Índice de Precios al Consumidor), consultoras ya estiman un incremento por arriba del número de septiembre, que fue del 2,1%. Sin embargo, hay un rubro sensible que aumentó considerablemente: la carne.

Mientras el organismo estadístico asegura que el precio de la carne y derivados acumula en el año un alza de 28,7% y en los últimos doce meses de 45% (números de septiembre), el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) informó que el incremento en los primeros diez meses del año fue del 37,5% y de un 61,3% respecto al mismo mes del 2024.

En este camino, el IPCVA adelantó que los precios de los distintos cortes de carne vacuna registraron una variación mensual del 2,8% en octubre. “Las principales alzas en precios promedio durante el mes se dieron en el asado (8,2%), la picada especial (6,1%) y el matambre (5,5%)”, según detalló en un informe.

Con respecto a las diferentes categorías de hacienda, la carne de novillito mostró variaciones en sus precios del 2,7%, la carne de novillo del 4,5%, y la carne de vaquillona y ternera del 2,6%

Por su parte, el precio del pollo fresco retrocedió un 0,9% en octubre respecto a septiembre. En tanto, durante los primeros diez meses del año el alza fue del 21,9%, y en los últimos doce meses del 31,9%.