Diputados dio ingreso al Presupuesto 2026 y al paquete fiscal

La Cámara de Diputados bonaerense celebró su sexta sesión ordinaria del año y dio ingreso al Presupuesto 2026, a la Ley Impositiva y al pedido de endeudamiento de hasta USD 3.865 millones, solicitado por el gobernador Axel Kicillof. El paquete fiscal, también denominado Ley de Financiamiento, inicia así su recorrido por las comisiones de Presupuesto e Impuestos, Legislación General y Asuntos Constitucionales y Justicia, donde el peronismo cuenta con mayoría y se descuenta que obtendrá despacho.

Exigencias opositoras y propias

Con el debate sobre la mesa, el radicalismo anticipó que reclamará la condonación de las deudas municipales por fondos extraordinarios de la pandemia, que ascienden a unos $7.900 millones. La Ley de Financiamiento prevé suspenderlas hasta 2026, pero no perdonarlas, lo que abre un foco de tensión.

Otro punto conflictivo es el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que representa el 8% de la toma de deuda prevista. La oposición cuestiona que los recursos queden atados al endeudamiento y que se restrinja su uso exclusivamente a obras, prohibiendo financiar gastos corrientes. Ante esto, los radicales exigen que el fondo sea fijo, actualizable y de libre disposición.

Del lado del peronismo también surgieron reclamos. La intendenta Mayra Mendoza cuestionó la ausencia de precisiones sobre la distribución de recursos, mientras Máximo Kirchner recordó que “los presupuestos siempre se modifican”.

El poroteo de votos

Para aprobar el Presupuesto, el Gobierno bonaerense necesita dos tercios en ambas cámaras: 31 votos en el Senado y 61 en Diputados. En la Cámara alta el oficialismo requiere diez voluntades adicionales, mientras que en la baja necesita 34, lo que convierte a la negociación con la oposición en un paso ineludible.

En Diputados, los radicales aparecen como aliados potenciales, aunque con condiciones. En el Senado, el peronismo espera sumar votos antes de que La Libertad Avanza crezca como primera minoría y complique el escenario.

El desafío para Kicillof será quebrar la racha de prórrogas que, desde 2023, le permitieron administrar las partidas con discrecionalidad. La sanción del Presupuesto 2026 se perfila como una prueba de fuerza política y de capacidad de negociación para el oficialismo bonaerense.