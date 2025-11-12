Nación eliminó la Secretaría de Medios y Comunicación

Con la publicación del Decreto 793/2025, el Ejecutivo oficializó la eliminación de la Secretaría de Comunicación y Medios y trasladó sus competencias a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni.

El área concentrará la política comunicacional, la coordinación de medios públicos y la difusión oficial. Si bien el Gobierno justifica la decisión en nombre de la eficiencia, el movimiento refuerza la centralización y abre interrogantes sobre la pluralidad. A ello se suma que la Jefatura de Gabinete incorporará también turismo, ambiente y deportes, ampliando de manera significativa su poder