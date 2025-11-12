El Gobierno evalúa desdoblar extraordinarias con reformas y Presupuesto

El Gobierno nacional evalúa desdoblar las sesiones extraordinarias previstas para fin de año y comienzos de 2026, con el objetivo de ordenar el tratamiento de proyectos clave.

Según trascendió en Casa Rosada, la intención es abordar el Presupuesto 2026 entre el 10 y el 31 de diciembre, junto con el denominado “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”, que busca otorgar presunción de inocencia fiscal a quienes reintroduzcan dólares fuera del sistema financiero. La iniciativa apunta a blindar la normativa simplificada de Ganancias y facilitar la repatriación de fondos sin sanciones.

En febrero se retomarían las reformas de segunda generación, aún sin detalle oficial, pero que incluirían cambios tributarios, laborales y previsionales. También se prevé discutir modificaciones al Código Penal, elaboradas por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con foco en endurecer penas y combatir narcotráfico y corrupción.

El desdoblamiento de las extraordinarias aparece así como una estrategia para administrar tiempos legislativos, pero también como un test de poder político frente a las reformas y a las demandas de las provincias.