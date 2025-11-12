Diego Santilli juró como ministro del Interior

El exdiputado del PRO Diego Santilli juró este martes como ministro del Interior en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El funcionario prestó juramento acompañado por familiares, miembros del gabinete y el titular de Diputados, Martín Menem.

Con el acto concluido y tras reuniones previas en Balcarce 50, Santilli iniciará una gira para dialogar con gobernadores aliados, comenzando con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. En los próximos días prevé reunirse con diez mandatarios para consensuar reformas laboral, tributaria y del Código Penal, ejes centrales de la segunda etapa de gestión del Gobierno.