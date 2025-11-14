La Plata

Aceiteros hacen huelga contra la reforma laboral

El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra, pidió no perder tiempo y llamar a una huelga general.

El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA), Daniel Yofra, anunció que aceiteros y desmotadores irán a la huelga para rechazar la reforma laboral regresiva que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Lo afirmó durante el cierre del 74° Congreso Nacional Ordinario de la organización gremial. “La batalla que hay que hacer es ir a la huelga. No hay otra. Nosotros cerramos una paritaria bárbara, pero no nos podemos quedar con eso. Tenemos que tener empatía con el resto de la clase y tenemos que salir a luchar”, soslayó el dirigente sindical.

