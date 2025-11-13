Estados Unidos anunció un acuerdo comercial con Argentina

Estados Unidos anunció un nuevo acuerdo comercial con la Argentina, en un gesto que refuerza el acercamiento político y económico entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Javier Milei.

La Casa Blanca publicó un comunicado en el que detalla que se trata de un “Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos”, orientado a ampliar las oportunidades económicas y promover un entorno transparente para el comercio y la innovación.



Según el anuncio oficial, “este Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos busca impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación”.

El documento destaca que el resultado del entendimiento refleja “la ambición y los valores compartidos por ambos países” y reconoce las medidas que Argentina ya adoptó para modernizar su régimen de comercio e inversión.



Uno de los puntos centrales del acuerdo es la apertura recíproca de mercados para productos clave. En este sentido, la Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados estadounidenses para diversas exportaciones, incluyendo:



Medicamentos

Productos químicos

Maquinaria

Tecnología de la información

Dispositivos médicos

Vehículos automotores

Una amplia gama de productos agrícolas



A pesar de estas concesiones, el acuerdo no incluye la eliminación de los aranceles estadounidenses al aluminio y al acero argentinos, un reclamo histórico del sector industrial local.



El comunicado también subraya el respaldo político entre ambos gobiernos. “El presidente Donald J. Trump y el presidente Javier Milei reafirman la alianza estratégica entre los Estados Unidos de América y la República Argentina basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”, señala el texto difundido por Washington.



Ambas administraciones aseguraron que el nuevo marco permitirá profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversiones, en busca de una relación “más sólida y equilibrada” que impulse el dinamismo económico entre los dos países.