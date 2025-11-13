Nuevos incidentes y detenciones en la marcha de los jubilados

La habitual marcha de jubilados derivó en nuevos enfrentamientos con la Policía Federal, que desplegó un desmedido operativo en la zona. En ese contexto, dos personas fueron demoradas por “resistencia a la autoridad”, entre ellas el sacerdote Paco Olveira, reconocido por su presencia en las movilizaciones.

Pastores que acompañaban la protesta denunciaron que solo buscaban orar junto a los jubilados y reclamaron diálogo con los responsables. El episodio reavivó las críticas al uso desmedido de la fuerza contra sectores vulnerables.