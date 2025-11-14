La industria continúa con actividad baja

El Indec publicó el uso de la capacidad instalada de la industria, el cual sigue dando cifras inferiores a las del año pasado y muy por debajo del 2023.

Según el organismo estadístico, este guarismo económico dio 61,1% en septiembre. Si bien superó el 60% por primera vez en diez meses, en la comparación con el mismo mes del 2024 (62,2%) sigue por debajo. A su vez, el noveno mes del 2023 había dado 67,9%.

Cabe destacar que la cifra más baja en 2023 fue enero con 62%. En este camino, desde que Milei es presidente, solo cinco meses de 22 dieron por arriba del 60%, lo que marca la caída de la industria.