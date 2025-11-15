Adorni descalificó a la ATE y negó cambios en empleo público

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a exhibir su estilo confrontativo al responder al reclamo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Durante una conferencia en Casa Rosada, negó que la reforma laboral impulsada por Javier Milei incluya cambios en la Ley de Empleo Público y cuestionó al secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, por convocar un paro “sin haber leído el proyecto”. Cabe mencionar que el propio Gobierno aún no presentó la iniciativa en el Congreso, lo que deja en evidencia la falta de transparencia oficial y el intento de deslegitimar la protesta del sector.

ATE sostiene que esperar la presentación formal es “darle tiempo al Gobierno” y por ese motivo llamó a un paro nacional para el 19 de noviembre. Adorni, en cambio, eligió descalificar al dirigente llamándolo “ruidoso gremialista”, un recurso que busca reducir la discusión a ataques personales en lugar de dar certezas sobre el alcance de la reforma.

La estrategia oficial apunta a presentar la respuesta sindical como “desproporcionada”. Sin embargo, la falta de información clara genera desconfianza y refuerza la necesidad de organización.