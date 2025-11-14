La Canasta Alimentaria Platense subió 1,9% en octubre

La Fundación FundPlata dio a conocer su informe mensual sobre la variación de la canasta alimentaria en la ciudad de La Plata, que registró en octubre una suba del 1,9%. El estudio, que incluyó productos de carnicería, almacén y verdulería, se realizó durante la cuarta semana del mes en 18 comercios distribuidos en 13 barrios de la ciudad e integró un total de 26 alimentos relevados.

Según los datos difundidos, el rubro que más aumentó fue verdulería, con un alza del 3,1%; seguido por almacén, con un incremento del 2,1%; y carnicería, que mostró una variación más moderada del 1,4%. Dentro del conjunto de productos evaluados, algunos mostraron subas muy por encima del promedio general. Entre ellos se destacaron la cebolla, con un fuerte aumento del 17,3%; la manzana, con un 12,3%; el yogurth, con un 11,6%; y el pan, que trepó un 8,9%.

Desde FundPlata aclararon que la canasta alimentaria platense “no puede compararse de manera directa” con la utilizada por el IPC ni con la correspondiente a CABA, ya que estas últimas son más amplias y poseen una composición diferente. Sin embargo, señalaron que la comparación “puede ofrecer una pauta de la evolución general de los precios de los alimentos y de productos específicos presentes en las tres canastas”.

En el análisis contrastivo con datos del resto del Gran Buenos Aires, el informe remarca que la canasta de los partidos del GBA tuvo en octubre un incremento del 2,4%, por encima del 1,9% relevado en La Plata, lo que refleja un comportamiento de precios algo más moderado en la capital bonaerense durante ese período.