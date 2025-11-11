Consultoras alertan por una nueva suba en la inflación de octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá mañana el dato oficial de inflación de octubre. El número genera expectativas tanto en el mercado como en el Gobierno, ya que se trató de un mes marcado por las tensiones previas a las elecciones legislativas

Según estimaciones privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría aumentado un 2,4% intermensual, mostrando una aceleración respecto a septiembre, cuando el incremento fue del 2,1%. Se trata de una noticia incómoda para el Ejecutivo, que viene exhibiendo a la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de su política económica.

Rubros que empujan la suba

Desde la Fundación Libertad y Progreso señalaron que en octubre se observó una aceleración en el nivel de precios, impulsada principalmente por un fuerte aumento en el rubro de alcohol y tabaco durante las primeras tres semanas del mes. “A esto se sumaron incrementos significativos en el sector vivienda”, agregaron.

La consultora LCG, por su parte, informó que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un alza semanal del 0,5% en la última semana de octubre, luego de tres períodos consecutivos con aumentos del 1%. “En el último mes la inflación promedio se aceleró a 3,3% mensual y la inflación punta a punta a 3,6%”, precisó su informe, destacando incrementos en lácteos, frutas y verduras.

Proyecciones dispares y horizonte incierto

En contrapartida, Analytica proyectó una inflación del 2,2%, mientras que C&T Asesores Económicos estimó un avance cercano al 2% en el Gran Buenos Aires. Por su parte, Equilibra calculó un 2,1%, impulsado por el componente núcleo (2,2%), con alimentos y bebidas no estacionales liderando las subas (2,3%). Sin embargo, la Universidad Torcuato Di Tella, en su encuesta de Expectativa de Inflación, anticipó un aumento más pronunciado, del 3,96%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, en tanto, estimó una inflación nacional de 2,2% en octubre, con una leve baja al 1,9% en noviembre, pero un repunte en diciembre, mes históricamente presionado por el consumo y las fiestas.

Según las proyecciones oficiales, recién en el primer trimestre de 2026 podría observarse una tendencia sostenida a la baja, con una inflación cercana al 1,6% hacia abril, aunque aún lejos de las metas planteadas por el Gobierno.