Adorni inició reuniones con ministros tras asumir la Jefatura

Tras reemplazar a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni comenzó una ronda de encuentros con ministros del gobierno de Javier Milei. Su primera actividad fue visitar a Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, y también tiene previsto reunirse con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Cabe recordar que, la semana pasada, el funcionario mantuvo reuniones con Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mario Lugones (Salud).

El objetivo de Adorni es completar esta serie de encuentros y luego convocar a una reunión ampliada, similar a las que suele encabezar el Presidente, con la idea de repetirla cada diez días. Su fachada dialoguista fue clave para justificar la designación, luego de que la gestión de Francos quedara marcada por problemas de comunicación y tensiones internas.

Sin embargo, el desafío del flamante jefe de Gabinete no será solo ordenar la agenda, sino demostrar que la instancia de coordinación interna puede traducirse en resultados concretos y no en una sucesión de señales sin efectos reales.