ATE convoca a plenario y evalúa medidas contra la reforma laboral

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un plenario federal de delegados para hoy a las 14 horas en el Anfiteatro Eva Perón en Buenos Aires. Allí se debatirá la posibilidad de una nueva medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y para exigir la inmediata reapertura de paritarias.

“Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si no rechazamos en las calles esta reforma regresiva, nos aplastan”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. El dirigente explicó que el encuentro reunirá a representantes de todo el país para evaluar el escenario abierto tras las elecciones de medio término y definir una acción sindical de alcance nacional.

Aguiar cuestionó con dureza la iniciativa oficial: “El Gobierno está mintiendo. Si dice que la reforma es para generar empleo, eso es falso”. También advirtió que, con la nueva composición del Congreso y el pragmatismo de los gobernadores, será difícil lograr consensos parlamentarios, por lo que “el camino que nos queda es ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta”.

En ese marco, el gremio recordó que ya rechazó la última oferta salarial presentada por el Ministerio de Trabajo, con aumentos de apenas 1,1% y 1,3% entre junio y noviembre, y denunció que los estatales siguen perdiendo poder adquisitivo. “El aval electoral no habilita al Gobierno a actuar al margen de la Constitución”, concluyó Aguiar.