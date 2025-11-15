Diputados debatirá en comisiones el Presupuesto de Kicillof

La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense se reunirá el próximo martes para iniciar el tratamiento del paquete de leyes clave que Axel Kicillof envió para 2026 y que pretende sancionar antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. El temario incluye la ley de Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento provincial por hasta US$ 3.035 millones, proyectos que constituyen el “paquete fiscal” que el Gobernador busca aprobar antes de fin de año.

Si el debate en comisión avanza, el oficialismo intentará llevar los proyectos al recinto el 26 de noviembre o, a más tardar, el 3 de diciembre. La principal pulseada se da dentro del peronismo, donde intendentes y legisladores kirchneristas reclaman un fondo fijo para sus municipios, no atado al endeudamiento previsto por la Provincia.

Los bloques opositores ya anticiparon condiciones para negociar. Entre sus pedidos figuran la revisión del fondo de inversión municipal, cambios en las escalas de Ingresos Brutos, ajustes al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural y cuestionamientos al nivel de endeudamiento.

El Gobierno provincial proyecta para 2026 gastos por 43 billones de pesos, un superávit de 0,5 puntos, más inversión en obra pública y financiamiento externo superior a US$ 3.000 millones para afrontar vencimientos de deuda. La ley de leyes exige dos tercios en ambas cámaras, lo que obliga al oficialismo a sumar apoyos más allá de sus 21 senadores y 25 diputados propios.