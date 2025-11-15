Milei abandonó a 6.400 barrios populares de todo el país

Durante los primeros nueves meses del año, el Gobierno nacional solo transfirió 4,2 millones de dólares para los programas de integración sociourbana. Esto representó el 0,2% de la inversión anual requerida. De esta manera, la gestión de Milei sin políticas públicas a 6467 barrios populares en los que viven 5,3 millones de personas.

En este camino, la Fundación Fundar publicó un informe que revela una serie de datos alarmantes: el 92% de los barrios populares de la Argentina carece de conexión formal al agua, más del 98% no cuenta con acceso formal a la red de gas natural, el 97% no tiene acceso formal a red cloacal y el 66% depende de conexiones eléctricas irregulares o informales.

Al respecto, desde Fundar elaboraron un posible mapa a seguir, con el eje puesto en la creación de las condiciones materiales para involucrar a la comunidad de cada barrio popular en la regularización de la tenencia de su vivienda bajo condiciones digas de vida.

Cabe destacar que en mayo la gestión libertaria publicó el Decreto 312/25 por el cual disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que beneficiaba barrios populares mediante inversión pública. Se trató de una herramienta que trascendió diferentes gobiernos, hasta la llegada de Milei a la Presidencia. Según la organización Fundar, entre 2016 y 2023 “se construyeron consensos e instituciones alrededor de este tema, lo que se plasmó en la Ley de Barrios Populares Nº 27.453/18, el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y mecanismos financieros especialmente diseñados para acelerar los procesos de integración”.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), existen 6467 barrios. En ellos viven 1.237.795 familias (más de 5,3 millones de personas), lo que equivale al 11% de la población argentina. En cuanto la situación en provincia de Buenos Aires, el 47% de su población se concentra en barrios populares.

En este sentido, Fundar aseguró que la inversión necesaria estimada para resolver la brecha de infraestructura es de más de 27.000 millones de dólares: 2.250 millones de dólares anuales a lo largo de 12 años. En este 2025 apenas se destinó 4,2 millones.