La crisis económica también impacta en La Plata

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y la Cámara de Comercio realizaron un relevamiento de la situación de los comercios en La Plata. Sus resultados, plasmado en un informe recientemente publicado, dan cuenta del impacto de la crisis económica nacional en la ciudad.

De acuerdo con el trabajo, durante el tercer trimestre de este año las ventas disminuyeron 11,9% en comparación con el mismo periodo del 2024. En consecuencia, ya se acumulan once trimestres consecutivos de caídas interanuales. Para dar cuenta de esto, el documento indicó que el índice general de ventas se ubicó en 40,2 puntos, lo que implica niveles 50% por debajo de 2019 y casi 60% por debajo de 2018.

En tanto, la encuesta, encarada por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la casa de altos estudios, reveló que solo el 17% de los comerciantes declaró haber vendido más que un año atrás, mientras que el 53% reportó una caída y el 30% sostuvo que sus ventas se mantuvieron estables. Se trata del tercer trimestre del año con peores resultados y el peor registro de 2025.

En cuanto al análisis por sectores, el declive fue generalizado. Indumentaria explica más de la mitad de la caída total (aporta 6,5 puntos a la variación general). También retrocedieron Alimentos, Materiales de Construcción, Servicios Personales, Informática, Librerías, Artículos Deportivos y Restaurantes. La única excepción fue la actividad hotelera, que mostró crecimiento.