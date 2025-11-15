La Justicia obligó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 40

El Juzgado Federal de Bariloche dictó una sentencia que obliga a Vialidad Nacional a reparar de manera urgente la Ruta 40, tras el amparo colectivo presentado por la provincia de Río Negro y otros organismos. La resolución exige trabajos inmediatos, incluyendo la reparación de pozos, grietas y deformaciones, la corrección de banquinas y la reposición de señalización horizontal y vertical en zonas críticas.

La sentencia reconoce la inacción del organismo y valida el derecho de la provincia a accionar en defensa de la seguridad vial.