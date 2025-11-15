ABSA aumentará 11% las tarifas del servicio de agua

El Gobierno provincial oficializó un aumento de la tarifa del servicio de agua que brinda la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) en La Plata y la región. El incremento será de 10,85% y comenzará a aplicarse en diciembre. La anterior suba había sido en agosto, cuando la tarifa se actualizó 8,5%.

ABSA aplica esta fórmula de actualización cada cuatro meses. Al respecto, toma como referencia el Índice de Salarios (IS) y el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), en particular los capítulos de “Energía Eléctrica” y “Sustancias y Productos Químicos”.

Tras cuatro meses del último aumento, en la semana el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires oficializó la medida. La misma estableció un ajuste del valor del metro cúbico o módulo general, que pasará de $177,50 a $196,76 pesos.

Según estimaciones, con este nuevo aumento la factura promedio residencial será de alrededor de $9.900 pesos, mientras que en La Plata una vivienda pasará de pagar unos $22.500 pesos mensuales a cerca de $25.000 pesos.

La próxima actualización de tarifas se aplicará con las facturas de abril. El incremento impactará tanto en el servicio no medido, que concentra la mayoría de los usuarios, como en el servicio medido, que toma en cuenta la valuación de los inmuebles y el valor del metro cúbico de consumo.

Desde la empresa destacaron que el ajuste permitirá sostener la prestación en las más de 90 localidades donde ABSA opera, abarcando tanto centros urbanos como zonas rurales. La compañía, de mayoría estatal, presta servicio a más de dos millones de bonaerenses en regiones donde no llega Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), y donde el mantenimiento de las redes de agua y cloacas demanda un alto costo operativo.