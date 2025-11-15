Causa Andis: Citan a indagatoria a Diego Spagnuolo

La investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) avanza con el llamado a declaración indagatoria de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo acusado de integrar un presunto circuito de coimas con la droguería Suizo Argentina.

La citación fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, quien consideró que las pruebas reunidas permiten sostener un grado de sospecha suficiente para interrogar al exfuncionario. Spagnuolo deberá presentarse en Tribunales el próximo miércoles a las 13.

La causa también alcanza a otras 13 personas, entre ellas empresarios y exfuncionarios, señalados por direccionar contrataciones públicas y defraudar al Estado mediante el uso del sistema informático Siipfis, presentado como herramienta de transparencia. Tras levantarse el secreto de sumario, la fiscalía concluyó que en Andis funcionó un esquema sostenido de administración fraudulenta y desvío de fondos públicos, con impacto directo en los fondos estatales.