Se triplicaron los locales vacíos en La Plata

La cantidad de comercios con las persianas bajas en las zonas comerciales de La Plata se triplicó de un año a esta parte. Así lo relevó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (Femape).

Según un informe elaborado por ambas entidades, se determinó que durante el bimestre septiembre – octubre de este año se contabilizaron 15 locales cerrados. Si bien el número se redujo de los 20 encontrados en el bimestre anterior, significa un salto considerable en comparación con el mismo periodo del 2024, cuando se contabilizaron 6.

De todos modos, los 15 locales cerrados de septiembre-octubre forman parte de tres períodos de alza, desde los 18 que se habían registrado entre mayo y junio. No obstante, curva había empezado a crecer el bimestre anterior (marzo y abril), cuando se anotaron 9 locales cerrados, los que representaban un 80% más que los cinco del período enero-febrero.

Ninguna de esas cifras tiene comparación con el peor momento de la caída de la actividad comercial, reflejada en la pandemia. El registro más antiguo del informe actual es del primer bimestre de 2022, cuando en los centros comerciales de La Plata había 77 locales cerrados.

De acuerdo a las referencias del documento, se trata de locales “inactivos” en las principales áreas comerciales de la ciudad porque “están en venta, en alquiler, fueron clausurados o están simplemente cerrados”.