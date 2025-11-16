Convocan a una “intransigencia combativa” contra Milei

El dirigente peronista Santiago Cúneo encabezó el Primer Congreso Confederal Argentino, donde exigió una línea de “intransigencia combativa contra el gobierno de ocupación nacional” de Javier Milei.

El evento se desarrolló en la ciudad de La Plata y contó con la participación de 145 delegados. Allí, se acordaron líneas de acción para la lucha contra la administración libertaria.

Por un lado, Cúneo confirmó que el espacio abrirá canales de diálogo con los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja), así como también con Sergio Massa. Su argumento fue que estas figuras del peronismo son actores centrales para articular una resistencia organizada a nivel federal contra las políticas de ajuste, la entrega de soberanía y la corrupción. En esta misma línea, también se resolvió avanzar en conversaciones con los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires.

A su vez, se comunicó romper relaciones con la Confederación General del Trabajo (CGT) y convocar a los gremios combativos a impulsar un paro general por tiempo indeterminado.

Por último, quien fue candidato a diputado nacional en las últimas elecciones por la provincia de Buenos Aires expresó su solidaridad con Julio De Vido, el ex ministro de Planificación Federal condenado “injustamente” por la tragedia de Once. Al respecto, exigió su inmediata libertad.