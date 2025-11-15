Denuncian maltratos y pésimas condiciones de detención de Julio De Vido en el Hospital Penitenciario de Ezeiza

Luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia contra Julio de Vido por el caso de la tragedia de Once, su esposa Alessandra Minnicelli difundió un mensaje en el que denunció que su marido se encuentra en condiciones “gravísimas” desde su detención en la cárcel de Ezeiza.

Según el relato, De Vido, que tiene 76 años y en diciembre próximo, cumplirá 77, no recibió sus pertenencias básicas con las que ingresó al hospital y tampoco fue atendido pese al calor del día de su detención. “Estaba con una camiseta térmica y hacía 30 grados”, aseguró Minnicelli. Además, señaló que su bolso personal “seguía retenido en revisión”.

También denunció falta de atención en cuanto a las viandas del hospital. El exministro nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner es diabético e insulinodependiente, condición que requiere una dieta específica. Su esposa reveló que durante el desayuno le entregaron “cinco panes”, alimento que por su metabolización en azúcar representa “veneno” para su salud. A su vez, remarcó que “cuando pidió agua caliente para un mate cocido no se la dieron” y que “no le permitieron bañarse” cuando lo pidió.

La peor de las cuestiones a atender es que “no le dan acceso a su medicación”, algo que si persiste derivará en sufrimiento y agravamiento de las condiciones de salud de De Vido. “Ya hicimos la presentación ante el juez y envío un oficio al Hospital Ezeiza”, informó Minnicelli, al mismo tiempo que sentenció: “Todo mal, veremos que pasa”.