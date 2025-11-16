Diputados buscan prohibir la venta de bebidas energizantes a menores

La diputada bonaerense Maité Alvado presentó un proyecto de ley para modificar la normativa provincial y prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad. La iniciativa apunta a productos que contienen cafeína, taurina, guaraná y otros estimulantes del sistema nervioso central. Según la legisladora, se trata de sustancias que no son inocuas y que se consumen sin información clara, con riesgos de arritmias, ansiedad y trastornos del sueño.

Alvado explicó que muchos adolescentes recurren a estas bebidas antes de realizar actividad física o para mantenerse despiertos, desconociendo los efectos adversos. El proyecto acompaña recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que alertan sobre el consumo en edades tempranas. La diputada de Bahía Blanca remarcó que, a diferencia de las bebidas alcohólicas, las energizantes no cuentan con regulación específica que limite su acceso a menores, pese a sus altas concentraciones de cafeína y otras sustancias capaces de alterar el ritmo cardíaco y la presión arterial.

La propuesta prevé sanciones como multas, clausuras y decomiso de productos en caso de incumplimiento, además de la obligación de exhibir cartelería visible que indique la prohibición de venta a menores de 18 años. Alvado advirtió que el consumo aumentó en los últimos años, incluso combinado con alcohol, lo que potencia sus efectos adversos.

El proyecto cita advertencias del Ministerio de Salud, la ANMAT y organismos internacionales como la OMS y la OPS, que recomiendan limitar la publicidad y el acceso a estos productos entre jóvenes.