El modelo Milei-Caputo alcanza otro récord de fuga de dólares

Juego de las elecciones del 26 de octubre, el gobierno de Javier Milei pondera la calma en los mercados luego de semanas turbulentas. Sin embargo, el modelo económico y cambiario sigue sin modificaciones y cruje con índices que muestran caídas en la actividad y el consumo y peores condiciones de vida.

A esto también se suman otros guarismos que dan cuenta que el plan del Presidente, ejecutado junto a Luis Caputo, continúa solo beneficiando a unos pocos, en perjuicio de todos. En este sentido, se conoció que la formación de activos externos (la medición de la salida de divisas del sistema, es decir, la fuga de dólares al exterior) marcó en septiembre un récord histórico de 6.577 millones de dólares. De esta manera, ya suma casi 24.000 millones en el año, más que todo lo aportado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La falta de dólares genuinos

Por un lado, al Ejecutivo nacional le cuesta generar dólares y gasta mucho para mantener su precio artificialmente bajo. Por eso necesita recurrir a salvatajes cada cierta cantidad de meses: el año pasado el blanqueo de capitales, en abril un nuevo acuerdo con el FMI, en septiembre la ayuda económica del gobierno de Donald Trump.

El dólar barato desfavorece las exportaciones, pero beneficia a las importaciones, en un marco de desregulación del comercio exterior. De esta manera, las deliberadas compras a otros países repercuten en la industria nacional. Como consecuencia, el saldo de la balanza comercial (la diferencia entre exportaciones e importaciones), la cual es la principal fuente de dólares de la economía argentina se redujo en 60%.

En este camino, según detalló un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), entre noviembre 2023 y septiembre de este año se generaron un total de 40.021 millones de dólares a través de los sectores de la economía real (es decir, el acumulado de la balanza comercial). Sin embargo, 45.883 millones de dólares fueron consumidos por la economía financiera (deuda, intereses, etcétera).

“Estamos ante un modelo que necesita dólares todo el tiempo, y que, con menos divisas de la economía real, es un programa que no cierra sin más endeudamiento”, sentenció MATE.

Fuga y más fuga

Por otro lado, de acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), la formación de activos externos en septiembre se ubicó en 6.577 millones de dólares, el valor más alto en por lo menos 22 años. En lo que va del 2025, acumula 23.963 millones.

“Esta es la contracara de lo que provoca el apuro por quitar las regulaciones cambiarias, facilitando el atesoramiento por personas humanas y favoreciendo el turismo internacional, necesitando todos los meses un flujo altísimo de divisas para ser compensado”, destacó IAG.

En esa línea, detalló: “En tan solo 6 meses desde la apertura del cepo a personas físicas, este rubro acumuló 24.495 millones de dólares. Esto supera ampliamente los USD 14.469 millones que desembolsó el FMI este año. A su vez, duplica y hasta cuadriplica el saldo de la balanza energética más la minería todos los meses desde abril”.