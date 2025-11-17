El turismo en La Plata comienza a repuntar

Como bien informó diario Hoy, días atrás el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP publicó un informe que da cuenta de la caída general de la actividad económica en La Plata. Sin embargo, hay un sector que si creció: el turismo.

Luego del lapidario documento que reflejó una caída interanual de las ventas del 11,9% en el tercer trimestre de este año, un nuevo estudio dio cuenta que la actividad de los hoteles comenzó a crecer luego de un pésimo 2024. En rigor, durante septiembre las pernoctaciones en los hoteles platenses alcanzaron las 17.907 noches, lo que representa un aumento interanual del 34%.

Según el informe elaborado por la casa de altos estudios, en el promedio del tercer trimestre la suba fue del 10,8% interanual, aunque aún se ubica un 29% por debajo de los niveles de 2023. Esto evidencia que la recuperación, si bien sostenida, todavía no logra alcanzar los valores prepandemia y preajuste que caracterizaron ese año.

La cantidad de viajeros también mostró un dinamismo significativo. En septiembre se registraron 14.369 turistas, un 13% más que el año anterior. En promedio trimestral, el crecimiento fue del 18,3% interanual, y en este caso el indicador ya se ubica 7,6% por encima de 2023, lo que confirma un mayor flujo de visitantes, aunque con estadías más cortas.

Por el lado del empleo, en septiembre la cantidad de personas ocupadas en hoteles aumentó 16% interanual.