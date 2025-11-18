La Plata

Jalil evalúa romper el bloque peronista

Raúl Jalil analiza formar bancada propia en Diputados y negociar apoyo directo con el oficialismo

El gobernador de Catamarca, el peronista Raúl Jalil, evalúa armar una bancada propia en Diputados con cuatro legisladores que le responden. También contempla la posibilidad de fusionarse con los integrantes de Independencia, del tucumano Osvaldo Jaldo.

El objetivo es negociar directamente con el oficialismo y colaborar con el Gobierno. El costo sería romper el bloque de Unión por la Patria, que conserva aun la primera mayoría.

Jalil fue uno de los pocos gobernadores del PJ que resultó victorioso en las elecciones del 26 de octubre, al alcanzar el 45% para Fuerza Patria contra el 33% de LLA.

