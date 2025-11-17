Versiones cruzadas por el monotributo

Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, trascendió un rumor sobre una idea del Gobierno nacional de eliminar el monotributo. Sin embargo, dicha versión fue desmentida por el propio Milei: “Son mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”, aseguró en diálogo con Neura. “Con tal de ensuciar al Gobierno, no tienen ningún tipo de problema de decir las mentiras y aberraciones que se les ocurran”, agregó el Presidente.

Sin embargo, el diputado nacional electo, Guillermo Michel, advirtió que se trata de una exigencia del FMI. “Está en la página 16 del Staff Report del Fondo Monetario como un compromiso argentino de eliminar el monotributo”, reveló el legislador de Entre Ríos. “El FMI tiene en la mira al monotributo desde hace mucho tiempo porque quiere que Argentina avance en un régimen general para recaudar más”, afirmó el especialista en derecho tributario y exdirector de Aduanas.

Según precisó Michel, el documento del FMI, titulado ‘Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”, se proponen modificaciones a la Ley de Procedimiento Tributario y Ley de Seguridad Social. El objetivo es “reducir gradualmente los impuestos”: “Esto requeriría armonizar la tasa del monotributo y mejorar la transición de los pequeños contribuyentes al sistema tributario general”.