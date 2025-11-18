Bianco volvió a reclamar una reunión con Santilli

En su habitual conferencia de los lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ratificó el reclamo del gobierno de Axel Kicillof para contar con una reunión con el ministro de Interior de la Nación, Diego Santilli. Además, enumeró todos los ítems que adeuda la gestión de Javier Milei con la provincia de Buenos Aires, monto que alcanza casi los 13 billones de pesos.

“La Provincia está siendo discriminada, ahora también en términos políticos. No atiende el teléfono ni contesta formalmente”, lanzó Bianco, en el marco de las reuniones que está teniendo Santilli con otros gobernadores y que excluye a los mandatarios peronistas (Kicillof, Insfrán, Quintela y Ziliotto). En este marco, el funcionario remarcó que el Gobierno evita abrir el diálogo con la provincia “más poblada del país y la que genera el 40% de los recursos impositivos”.

Presiones del Gobierno nacional

Según Bianco, Santilli habría ofrecido a distintos gobernadores habilitar los permisos técnicos para tomar deuda solo si acompañan el proyecto impulsado por Milei en el Congreso. “Utilizan los permisos de endeudamiento como medida de cambio. Es solo un trámite. Históricamente se negociaban obras o recursos, ahora te dan un papelito. Todo esto nos genera mucha preocupación”, explicó.

El ministro aclaró que cualquier provincia que busque financiamiento debe contar con una autorización nacional que pasa por el Banco Central y los ministerios de Interior y Economía. De esta manera, la Provincia enfrenta ahora una dinámica “de condicionamiento político” que afecta incluso gestiones previamente acordadas.

Crece la deuda de Milei

Por otro lado, Bianco detalló punto por punto las deudas que la Nación mantiene con la Provincia y que, según indicó, suman casi 13 billones de pesos. Además, varios de esto reclamos ya fueron judicializados ante la Corte Suprema.

Entre los montos mencionados figuran: caja previsional no transferida ($1,7 billones); compensaciones del Consenso Fiscal 2017 (más de $1 billón); Fonid adeudado ($117 mil millones); Fondo de Fortalecimiento Fiscal para seguridad ($108 mil millones); asistencias financieras 2023 ($76 mil millones); programas de salud, educación, transporte, desarrollo social y otros ($3,2 billones).

Confirman más obras en La Plata

Junto al ministro Carlos Bianco también participaron de la conferencia que brinda la Provincia todos los lunes el ministro Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el presidente de Aubasa, José Arteaga. Allí, confirmaron dos grandes proyectos viales para la ciudad.

Al respecto, anunciaron la licitación de varias obras en la Autopista La Plata – Buenos Aires (también en la Ruta 2), dos de las cuales tienen un particular interés para La Plata: por un lado, trabajos en el Distribuidor de Parque Centenario y, por otro, en el Distribuidor de diagonal 74.