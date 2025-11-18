Saldo negativo de la era Milei: 432 empleos menos por día

El empleo registrado en empresas sufrió una fuerte caída desde que asumió Javier Milei a la presidencia: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se registró una pérdida total de 276.624 puestos de trabajo, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En término porcentuales, esta cifra representa una caída total del 2,81% de la cantidad de trabajadores registrados. En cifras absolutas, el total pasó de 9.857.173 trabajadores en noviembre de 2023 a 9.580.549 en agosto de 2025. Es decir, se perdieron en promedio 432 puestos de trabajo por día.

El sector con mayor pérdida de empleo fue el de “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria”, que redujo su plantilla en 86.982 trabajadores durante los 21 meses de gestión libertaria.

El segundo rubro más golpeado fue el de “Construcción”, con una baja de 76.292 empleos, seguido por “Servicios de transporte y almacenamiento”, que perdió 59.838, y “Industria manufacturera”, con una reducción de 55.941.

En términos proporcionales, la construcción resultó ser el rubro más golpeado, con una caída del 16% en el empleo formal total de este sector entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. Le siguieron “Servicios de transporte y almacenamiento”, con una baja del 11,2%, y “Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento”, que retrocedió 7,1% en el mismo lapso.

El estudio se elaboró en base a los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Secretaría de Trabajo de la Nación.